ROC en cellencomplex ontruimd vanwege grote brand bij schrootbedrijf Den Bosch

Bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade woedt een zeer grote brand. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Bij een schrootverwerker in Den Bosch woedt al urenlang een zeer grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Een berg ijzer- en metaalafval van ongeveer honderd bij honderd meter staat in brand en veroorzaakt veel rook. Honderden leerlingen van een regionaal opleidingencentrum (ROC) in de buurt zijn naar huis gestuurd. Verder is cellencomplex van een politiebureau in Den Bosch „uit voorzorg” ontruimd vanwege de rook.