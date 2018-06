Politie stomverbaasd: man ontdekt bom en besluit ... erop te proosten

Als ijzerwerker werkte hij ooit op een militair testterrein, waar hij uitleg kreeg over bommen. „Drie uur lang de saaiste video’s ooit”, herinnert Danny Vellow zich. Ze bleken ineens nuttig toen hij afgelopen week tussen het vuilnis van de buren een onverwachte vondst deed. „Ik zag dat hij nog kon exploderen. Er zaten geen boorgaten in.”

„Of ik dacht dat het kon ontploffen? Ja. Ik was onderweg naar de dokter voor m’n schouder. Toen belde ik de politie. Die belde me terug toen ik in een slijterij stond. ’Waarom sta je daar?’, vroegen ze. Ik zei: ’Nou, ik ga niet meer naar de dokter, ik haal even een pilsje en ben in tien minuten terug”, zegt Vellow tegen CBC News.

Boom als schild

De agenten konden hun oren niet geloven, maar spoedden zich naar het adres van Vellow. Die was inmiddels terug thuis. „Ik stond op enkele meters van die bom, toen de agenten kwamen aanrijden. ’Ben jij Danny van de slijterij?’, vroegen ze. Ik knikte. Tien minuten later waren de specialisten er.”

Uiteindelijk werden nog meer specialisten opgeroepen. De operatie duurde in totaal ’twaalf tot veertien’ uur, zo stelt Danny Vellow. Hij zat verderop, biertje in de hand, geamuseerd te kijken. „Ik zorgde dat er een grote boom voor me was. De politie zat aan de andere kant van de weg. Die hebben ook de hele tijd zitten kijken.”

Record

Uiteindelijk bleek de bom uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog te stammen. De politie vertelde Vellow dat hij twee records had gebroken: nooit vond een Canadese staatsburger zo’n oude bom, en nog nooit vond een burger zo’n grote bom.

Inmiddels is het explosief opgeblazen door het specialistische team. „Het was een spectaculaire explosie, vertelde de politie me”, aldus Danny. „Ik belde omdat ik het eigenlijk terug wilde hebben, om een lamp van te maken. Te laat, helaas.”