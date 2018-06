Nederlander in levensgevaar na ongeluk Ardennen

Het slachtoffer nam met een stuk of tien landgenoten deel aan een klimtocht georganiseerd door een camping. Het slachtoffer, wiens identiteit nog niet bekend is gemaakt, vecht voor zijn leven in een ziekenhuis in Luik.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het ongeluk bij Engreux, een dorp in de gemeente Houffalize. Het drama voltrok zich in dichtbebost gebied. „Of het slachtoffer wellicht is uitgegleden? De weersomstandigheden waren goed en het was droog. Een van de onderzoeksvragen is hoe het zat met de begeleiding”, aldus politiecommissaris Didier Lambert.

Volgens een moeder van een scholier, die op survivalkamp is, was het helemaal niet droog. Haar zoon klaagt al langer over het weer. „Het is al dagen regen, regen, regen”, vertelt ze tegen deze krant. Haar verhaal wordt ondersteund door verschillende weerberichten.

Bekijk ook: Moeder waarschuwde nog voor slechte weer Ardennen

Deskundigen

De klimtocht waar de Nederlander aan meedeed, werd georganiseerd door een camping in Houffalize. Een Nederlands sprekende vrouw neemt de telefoon op, maar wil niet reageren. „Ik kan er niets over zeggen, en wil graag het contact verbreken. Alvast dank voor uw begrip”, zegt de vrouw tegen De Telegraaf.

De camping, met verschillende blokhutten en veel buitenactiviteiten, is zeer populair onder Nederlanders. Volgens de burgemeester gaat het om een professionele camping met gediplomeerde leiders. „Elke discipline voldoet aan zeer hoge veiligheidseisen”, zei Marc Caprasse tegen lokale media.

Hulp

Het slachtoffer en zijn vrienden krijgen hulp van traumadeskundigen van het Rode Kruis. „Ze zijn speciaal vanuit Vlaanderen overgebracht naar Houffalize om hen in het Nederlands te kunnen bijstaan bij de post-traumatische stress”, aldus Lambert.

Weet u meer over het ongeluk? Neem dan contact op met de redactie via redactie-i@telegraaf.nl of onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952.