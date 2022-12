OM: ’Geen verband dood man en politieoptreden Franeker’

Kopieer naar clipboard

Politie met handboeien een taser en pepperspray. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

FRANEKER - Er is geen verband tussen het overlijden van een man in de zomer van dit jaar in Franeker en het optreden van de politie, zo meldt het Openbaar Ministerie. Agenten gingen de bewuste 1 juli naar zijn huis aan de Franciscushof in de Friese plaats na een verzoek om ondersteuning bij hulpverlening.