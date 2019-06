Weber herkozen als fractievoorzitter EVP

Voor het eerst sinds 1979 hebben de christendemocraten en de sociaaldemocraten samen geen meerderheid meer in het Europees Parlement. Ⓒ EPA

BRUSSEL - Manfred Weber blijft voorlopig fractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement. De grootste fractie koos de Duitser woensdag in de eerste bijeenkomst na de Europese verkiezingen. „De leden vertrouwen in zijn leiderschap”, meldt de partij.