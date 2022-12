41-jarige vrouw aangehouden Franse politie vindt lichamen van twee baby’s in vriezer

Bédion - In het Franse Bédion heeft de politie de lichamen van twee baby’s in een vriezer gevonden. De gruwelijke ontdekking werd gedaan in de woning van een 41-jarige vrouw, zij werd direct aangehouden. Dit melden plaatselijke autoriteiten aan persbureau AFP.