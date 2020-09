Maand na explosie teken van leven onder puin in Beiroet

Een groep arbeiders is bezig brokken beton en ander gebroken metselwerk te verwijderen bij graafwerkzaamheden in de woonwijk Gemmayze. Reddingswerkers meldden donderdag dat ze tekenen van hartslag en ademhaling hadden opgemerkt, vertelt een getuige aan Reuters.

De explosie van 4 augustus in de nabijgelegen haven van Beiroet werd veroorzaakt door enorme hoeveelheden slecht opgeslagen ammoniumnitraat en heeft aan ongeveer 190 mensen het leven gekost. Er zijn zo’n zesduizend gewonden gevallen.

De explosie verwoestte grote delen van de hoofdstad en hebben wijken zoals Gemmayze grotendeels in puin gelegd. In de wijk stonden veel oude traditionele gebouwen.

In het gebouw waar de reddingswerkers zoeken naar de mogelijke overlevende was ooit een bar gevestigd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er een maand na de explosie nog een overlevenden zou kunnen worden gevonden. Maar volgens een vrijwilliger uit Chili gaf de apparatuur toch echt aan dat er nog een levende persoon onder het puin ligt.