Kamerleden woedend op Amsterdam: ’Dit is gewoon huisvesting’

In de Tweede Kamer nam een meerderheid afgelopen week twee moties aan om de hoofdstedelijke voorkeursbehandeling voor krakers te beteugelen. Een besluit waardoor een groep illegale krakers ontzien worden, zou teruggedraaid moeten worden. Ook toekomstige plannen over dure, gemeentelijke huisvesting zouden door de kroon vernietigd moeten worden. Kraken mag immers niet beloond worden met een huis elders.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) geeft nu aan dat ze nog steeds niet van plan is om in te grijpen in eerdere oordelen van het stadsbestuur in deze zaak. Ze lijkt ook weinig zin te hebben om in te grijpen bij dit nieuwe besluit, ook al had de Kamer dit wel gevraagd, ze bestudeert nu eerst het Amsterdamse coalitieakkoord.

Asielzoekers

Menig Kamerlid heeft het al bestudeerd. „Ik wist al dat dit erg zou worden, maar links Amsterdam heeft weer alle verwachtingen overtroffen. Dit is geen eens opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar gewoon huisvesting”, briest VVD-Kamerlid Koerhuis over de Amsterdamse plannen. CDA-Kamerlid Van Toorenburg vindt de hoofdstedelijke besluiten ook helemaal niks. „Ze verhogen de onroerende zaaksbelasting voor Amsterdamse huiseigenaren om onder meer de opvang van deze asielzoekers te betalen. Dat, terwijl die Nederland al lang hadden moeten verlaten. Onbegrijpelijk, zeker nu ook een Kamermeerderheid heeft gezegd dat een dergelijke beslissing zou moeten worden vernietigd.”

Daklozen

De PVV heeft direct Kamervragen ingediend over de Amsterdamse koers. Kamerlid Fritsma vindt dat het Nederlandse vertrekbeleid, waarbij uitgeprocedeerde asielzoekers eigenlijk weg moeten, ’ernstig geweld’ wordt aangedaan met deze vorm van opvang voor illegalen. Ze worden wederom gestimuleerd om toch te blijven. Hij vraagt het kabinet: „ Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat daklozen in de vier grote steden slechter worden behandeld dan uitgeprocedeerde vreemdelingen die van de rechter te horen hebben gekregen dat zij Nederland moeten verlaten?”

De SGP wil dat de minister in overleg treedt met Amsterdamse bestuur. „Met een duidelijke intentie: dit besluit vernietigen.”