Zweden staakt vervolging Assange voor verkrachting

Volgens de Zweedse aanklager is er niet genoeg bewijs. Ook aanvullend verhoor van Assange zal daar weinig verandering in brengen.

De Australiër Assange (48) zit momenteel vast in Groot-Brittannië in afwachting van zijn zaak tegen uitlevering aan de VS. Amerika beschuldigt Assange en WikiLeaks ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid.

Assange had zich eerder zeven jaar schuil gehouden in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om te voorkomen dat hij naar Zweden zou worden gestuurd.

