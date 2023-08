Pand Vindicat in Groningen ontruimd na onwelwording

Volgens Veiligheidsregio Groningen was het „erg warm” binnen en is dat de reden dat iemand onwel werd. Inmiddels is het pand geventileerd en weer vrijgegeven.

De veiligheidsregio heeft gemeten of er koolmonoxide aanwezig was. „We hebben wel wat verhoogde waardes gemeten, maar niet anders dan normaal als veel mensen in een ruimte hebben gezeten”, zegt een woordvoerder.

Of er veel mensen bijeen waren wegens de introductieweek, zoals de lokale omroep OOG meldt, kon de woordvoerder niet bevestigen.