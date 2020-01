Trump kondigt persverklaring Iran aan

Correspondent Jan Postma twittert vanuit de Verenigde Staten live over de situatie. Bekijk zijn tweets onderaan dit bericht.

Het is onduidelijk of Iran het bij de aanval van vannacht houdt, of nog meer geweldacties in petto heeft. De ayatollah eist dat duizenden Amerikaanse troepen het Midden-Oosten verlaten.

Intussen heeft Cyprus toestemming gegeven voor de komst van een interventieteam uit de Verenigde Staten. Dat moet Amerikanen in de regio gaan evacueren als de situatie dat vereist.

’Tijdelijk team USA op eiland’

De regering van de kleine EU-lidstaat gaf „toestemming om tijdelijk een snel interventieteam te stationeren op Cyprus. Dat moet Amerikaanse diplomatieke missies en Amerikaanse burgers in de regio evacueren als dat noodzakelijk blijkt”, aldus een regeringswoordvoerder. Het verzoek om het team op het eiland bij Turkije te vestigen zou zijn binnengekomen via de Amerikaanse ambassade.

De mededeling volgt op Iraanse raketaanvallen op bases in Irak die door Amerikaanse troepen worden gebruikt. Die volgden op de dood van de Iraanse terreurgeneraal Qassem Soleimani, die een van de machtigste mannen in Iran was. Hij kwam vorige week om het leven bij een Amerikaanse droneaanval in Irak.

Poetin, Erdogan: diplomatieke oplossing zoeken

Turkije en Rusland hebben de Verenigde Staten en Iran opgeroepen om hun geschillen op diplomatieke wijze op te lossen. De landen willen de opgelopen spanningen in de regio de-escaleren.

Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan deden hun oproep tijdens een gezamenlijke persconferentie na het openen van een gaspijplijn in Turkije.