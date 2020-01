Trump wil deal met Iran, geen militaire actie

Correspondent Jan Postma twittert vanuit de Verenigde Staten live over de situatie. Bekijk zijn tweets onderaan dit bericht.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat zojuist in een persverklaring. Iran claimde dat er tientallen mensen waren gedood, maar Trump bevestigt nu dat er geen Amerikaanse of Iraakse slachtoffers zijn gevallen bij de aanval op Iraakse militaire bases. „Onze economische en militaire kracht werkt afschrikwekkend voor Iran”, aldus Trump. „We zullen nooit toestaan dat Iran nucleaire wapens krijgt of mensen blijft doden, maar wij willen het liefst een nieuwe deal met het land sluiten.”

Trump riep de landen die het atoomakkoord met Iran sloten op dat te beëindigen. „Niets staat Iran in de weg om nucleaire wapens te maken. Beëindig de deal. Dan kunnen we aan een nieuw akkoord gaan werken.”

Geen militair ingrijpen

De Amerikaanse president Donald Trump onderneemt voorlopig geen nieuwe militaire actie tegen Iran. Trump pleitte voor een deal met Iran „die de wereld een veiligere plek moeten maken.” „Iran kan een geweldig land zijn. De geciviliseerde wereld moet een signaal afzenden: terreur kan niet langer getolereerd worden.”

„Dat we een sterk militair apparaat hebben, hoeft niet te betekenen dat we dat gebruiken”, zegt Trump over de inzet van het Amerikaanse leger, volgens hem het sterkste van de wereld. Hij noemde in zijn toespraak ook dat „tienduizenden IS-strijders” onder zijn administratie in de regio zijn verslagen. In een persoonlijke boodschap aan de Iraniërs zei Trump „vrede te willen omarmen.”

„Soleimani voedde burgeroorlogen over de hele wereld. Hij plande nieuwe aanvallen op Amerikaanse doelwitten, maar we hebben hem gestopt”, herhaalde Trump over de geliquideerde generaal. „Hij had al lang geleden weggevaagd moeten worden.”

Gevolg Teheran

Het is onduidelijk of Iran het bij de aanval van vannacht houdt, of nog meer geweldacties in petto heeft. De ayatollah eist dat duizenden Amerikaanse troepen het Midden-Oosten verlaten.

Intussen heeft Cyprus toestemming gegeven voor de komst van een interventieteam uit de Verenigde Staten. Dat moet Amerikanen in de regio gaan evacueren als de situatie dat vereist.

’Tijdelijk team USA op eiland’

De regering van de kleine EU-lidstaat gaf „toestemming om tijdelijk een snel interventieteam te stationeren op Cyprus. Dat moet Amerikaanse diplomatieke missies en Amerikaanse burgers in de regio evacueren als dat noodzakelijk blijkt”, aldus een regeringswoordvoerder. Het verzoek om het team op het eiland bij Turkije te vestigen zou zijn binnengekomen via de Amerikaanse ambassade.

De mededeling volgt op Iraanse raketaanvallen op bases in Irak die door Amerikaanse troepen worden gebruikt. Die volgden op de dood van de Iraanse terreurgeneraal Qassem Soleimani, die een van de machtigste mannen in Iran was. Hij kwam vorige week om het leven bij een Amerikaanse droneaanval in Irak.