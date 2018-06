Moeder waarschuwde nog voor slechte weer Ardennen

Archieffoto ter illustratie. Ⓒ Aurora Photos / HH

LUIK - De weersomstandigheden waren volgens de politie goed, maar een moeder van een van de scholieren, die met een groep op survivalkamp in de Ardennen was, zegt dat het al dagen pijpenstelen regent. Donderdag viel een Nederlander tijdens een klim twintig meter naar beneden. Hij vecht nu voor zijn leven in het ziekenhuis. „Ik had de juf nog een berichtje gestuurd: doen jullie wel voorzichtig?”