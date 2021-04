Rechter verbiedt Caloh Wagoh: ’Cultuur van geweld’

Het Openbaar Ministerie had in een civiele procedure een verbod op de club gevraagd, omdat deze volop zou zijn verwikkeld in zware misdaad en zich schuldig maakt aan „een stroom aan ernstig geweld.” Persrechter Hans Zuurmond laat weten dat de motorclub in strijd handelt met de openbare orde. „Er is een cultuur van geweld”, aldus Zuurmond „Een loods lijkt gebruikt te worden als opslagplek van vluchtauto’s en vuurwapens en er zijn chatberichten gevonden waarin er gesproken wordt over liquidaties.”

’Hele zware jongens’

Caloh Wagoh werd opgericht in 2016, na een samenvoeging van Trailers Trash MC en de Haagse straatbende Crips. Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer van Rijksuniversiteit Groningen noemt Caloh Wagoh ’een motorclub met de allerslechtste reputatie’, gekeken naar de ernst van de strafbare feiten. „Leden van Caloh Wagoh zijn hele zware jongens. De overheid heeft geen regeling die waterdicht is, dat maakt dat het een kat en muis spel wordt”, aldus Brouwer.

Brouwer vergelijkt de aanpak van criminele motorbendes in Nederland met die van Duitsland. In Duitsland is het mogelijk om motorbendes waarvan de doelstellingen en activiteiten in strijd zijn met de wet, te laten verbieden door de minister van Binnenlandse Zaken. Na zo’n verbod is het niet langer mogelijk dat leden zich kunnen verenigen, overtreding van die wet kan zorgen voor strafrechtelijke sancties.

’Vechten tegen de bierkaai’

„In de toekomst zal de wet omtrent het verbieden van motorclubs makkelijker gemaakt moeten worden. Een idee hiervoor is dat niet de rechter, maar ministers een verbod mogen leggen op motorclubs. Eer dat gebeurt zijn we wel weer een paar jaar verder. Daar zal nog veel kennis en intelligentie voor verzameld moeten worden. Maar terwijl nu de ene motorclub verboden wordt, is er alweer een nieuwe opgericht. De wetgeving hier is als vechten tegen de bierkaai.”

Politie en justitie zijn al lange tijd bezig met het verbieden van motorclubs. Caloh Wagoh is de vijfde op rij, na Satudarah, Hells Angels, No Surrender en de Bandidos.

Caloh Wagoh tekent beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank, liet de advocaat van de club weten. Het feitelijke verbod en de ontbinding van de club wordt daardoor opgeschort. Pas als er een onherroepelijke rechterlijke uitspraak ligt, in lijn met die van de rechtbank, is het verbod definitief.