Kremlin houdt vast aan ’njet’

President Poetin heeft in een reactie gezegd dat Moskou de bevindingen van het JIT zal „analyseren”.

Moskou - Het Kremlin schoot meteen in de gebruikelijke ’njet-stand’, vlak nadat het Joint Investigation Team ( JIT) gisteren had verklaard dat de MH17 in 2014 werd neergehaald door een Russische Boek-raket van de 53e brigade uit Koersk.