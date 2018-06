Niels Rigter Ⓒ TLG

Er zijn redenen genoeg om cynisch te zijn over wat het internationale opsporingsteam naar buiten heeft gebracht over MH17. Dat de aanslag op 298 onschuldige burgers is gepleegd met een Russische Boek-raket die is afgevuurd vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne, concludeerden analisten vier jaar geleden al.