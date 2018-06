Bridge moet ’hip’ worden

Eerst een misverstand wegpoetsen: bridge is geen spelletje, maar een officieel erkende sport. De landelijke bond, met 120.000 leden, is aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF. Niet voor niks, zo betoogt zegsman Gijs van der Scheer: „Topspelers spelen zo veel wedstrijden achter elkaar dat ze fysiek echt in een topconditie moeten zijn.”

Toontje

Ons land blaast mondiaal een behoorlijk toontje mee. Het Oranjeteam van Bas Drijver (38) en zijn bridgepartner Sjoerd Brink werd in 2011 en 2016 wereldkampioen. Het duo verdient inmiddels al kaartend zijn boterham. „Het zijn geen voetbalsalarissen, maar ik kan er ruimschoots mijn hypotheek mee betalen”, aldus Drijver.

De mondiale topper gaat binnenkort gastles geven op basisscholen. Dit soort ’bridgepilots’ wordt na de zomer uitgerold naar het middelbaar onderwijs, zo meldt bondscoördinator Dieuwke Ponsteen. „Wij willen zoveel mogelijk jongeren laten ervaren dat het heel leuk en gezellig is en dat je er veel sociale contacten mee opdoet.”

Pupillen

Momenteel telt de bond driehonderd jeugdleden. Ze spelen eigen toernooien, zoals zondag in het Utrechtse Denksportcentrum. Naast een wedstrijd voor pupillen die al lid zijn, is er het Open NK minibridge voor 32 koppels tot 15 jaar. Hiervoor kon iedereen zich inschrijven.