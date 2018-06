Mag Koning vliegen met de nieuwe Boeing 737 Business Jet?

De staatshoofden kijken in het kasteel in Vianden naar de Prima Divisio, een delingsakte uit de dertiende eeuw. Ⓒ ANP

Luxemburg - Het is voor de koning nog afwachten of hij straks achter de stuurknuppel van het nieuwe regeringstoestel plaats mag nemen. Het kabinet moet nog beslissen of de splinternieuwe Boeing 737 Business Jet in beheer bij KLM gaat, waar hij gastvlieger is om zijn vlieguren te maken.