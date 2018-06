IS dreigt met terreur in Suriname

Er is in opdracht van president Desi Bouterse een spoedoverlegmoment geweest gisteravond en de overheid zegt de veiligheid op en rondom de schoolinstellingen en andere belangrijke objecten te kunnen garanderen.

Het bericht, dat door een bron in Suriname naar De Telegraaf is gestuurd, is gepost door Mohammed Ahmed Al-Mehdi en bevat de volgende tekst in het Engels: ’Luister naar me Suriname en luister goed. Dit is een boodschap van ISIS. We zullen vijftig mensen van de universiteit Anton de Kom Santa Bome en Lyceum 1 doden. Als je ons niet serieus neemt , doden we meer. Jullie hebben tot 0900 uur de tijd om te reageren of anders zijn de gevolgen voor jullie rekening.’

Deze week besloot de rechter in Suriname dat de aangehouden terreurverdachten Naser I. en Raoul A. langer in voorarrest blijven. De mannen zitten al tien maanden in voorarrest. Ze werden aangehouden in Paramaribo.

Dreigpost op Facebook