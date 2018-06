Nederland helpt India tegen superbacteriën

Antibioticamedicijnen worden gebruikt om infecties te bestrijden, maar door al te scheutig gebruik worden steeds meer mensen resistent. In Nederland zijn grote stappen gezet door het gebruik van antibiotica in de veeteelt stevig terug te dringen. Boeren injecteerden ze bij hun dieren niet alleen bij ziekte, maar ook preventief. Dat is een halt toegeroepen. Het zorgt voor veel minder antibiotica in het grondwater en in vlees.

„Antibiotica zijn een van de belangrijkste uitvindingen ooit gedaan”, zegt minister Bruins. „Maar als we niet voorzichtig met onze antibiotica omgaan worden bacteriën resistent. In dat geval kan een simpele blaasontsteking opeens dodelijk zijn.”