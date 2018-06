Bellingcat: hoge Russische militair hoofdverdachte van neerhalen MH17

Dat meldde het journalistieke netwerk tijdens een persconferentie. Het gaat om een bulk aan indirect bewijs, meldde Bellingcat. „Deze kolonel was de hoogste leidinggevende, hij was in de regio en hij was verantwoordelijk voor het transport van de Buk-raket, waarmee het toestel uit de lucht was geschoten.”

Ivannikov, bekend onder vele aliassen, is door Bellingcat recent nog getraceerd. Afgelopen september bestelde hij een sportattribuut via een webwinkel.

’Onderbouwde hypothese’

Het onderzoekscollectief heeft de informatie enkele maanden geleden overgedragen aan het JIT, het internationale politie- en justitieteam dat onderzoek doet naar de rampvlucht. „Wij hebben een onderbouwde hypothese, het is aan het JIT om met keihard bewijs te komen dat standhoudt in de rechtbank.”

Onderzoeksjournalist Eliot Higgins, oprichter van onderzoekscollectief Bellingcat. Ⓒ ANP

Bellingcat zocht naar twee hoofdverdachten, Orion en Delfin. Het netwerk identificeerde de laatste eerder al als Nikolaj Fiodorovitsj. Van beide mannen bestaan geluidsfragmenten.

’Onomstotelijk’

De persconferentie was een dag na de update van het JIT. Het internationale onderzoeksteam van politie en justitie meldde donderdag dat „onomstotelijk” vaststaat dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht is geschoten, is afgevuurd uit een installatie van het Russische leger. Bellingcat was eerder al tot dezelfde conclusie gekomen.

Bellingcat is een netwerk van journalisten, activisten en burgers dat werd opgericht door de Brit Eliot Higgins. Het zoekt in openbare digitale bronnen en naar officiële stukken die per ongeluk online komen naar informatie over internationale conflicten.

JIT gaat onthullingen Bellingcat bestuderen

Het Joint Investigation Team (JIT) gaat de onthullingen van Bellingcat over de identiteit van een van de hoofdverdachten van het neerhalen van vlucht MH17 „met interesse bestuderen.” Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie namens het JIT weten. Inhoudelijk commentaar kan ze niet geven. „We hebben veel waardering voor het werk van Bellingcat”, kan het OM wel melden.

Het Joint Investigation Team (JIT) heeft de informatie over de identiteit van de hoofdverdachte van het neerhalen van MH17 „al enkele maanden.” Dat zei Bellingcat-oprichter Eliot Higgins. „We hebben het JIT deze informatie gegeven, enkele maanden geleden”, zei Higgins. „Ze zeiden ’dank je wel’ en verder niet zo veel. Zoals iedere keer eigenlijk.” Bellingcat kwam al eerder met informatie over het neerhalen van MH17 die later door het onderzoeksteam werd bevestigd.

MH17

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.

