Vijftien gewonden bij bomexplosie bij Toronto

Ⓒ Twitter: Peel Paramedics

MISSISSAUGA - Bij een bomexplosie in een restaurant in een voorstad van Toronto zijn vijftien gewonden gevallen. Drie van hen zijn er slecht aan toe. De politie is volgens plaatselijke media op zoek naar twee mannen die ervan worden verdacht de bom te hebben laten exploderen, waarna ze zich snel uit de voeten maakten.