Ombudsman: Toch nog spoed bij Belastingdienst

Als ze uiteindelijk overlijdt, moet er van alles worden geregeld. De eerste dagen is Vittorio samen met zijn broers en zussen druk met het regelen van de begrafenis. Daarna moet de erfenis worden afgewikkeld. Zijn moeder heeft Vittorio in haar testament aangewezen als executeur. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor het afhandelen van de erfenis.

Een belangrijke stap daarin is het doen van aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst. Met die aangifte bepaalt de Belastingdienst hoeveel erfbelasting Vittorio en zijn broers en zussen moeten betalen. Daar krijgen ze dan een aanslag voor. Van wat er daarna overblijft, krijgen alle broers en zussen hun deel.

Vittorio dient de aangifte erfbelasting snel in bij de Belastingdienst. Op de website van de dienst leest hij dat het tot zes maanden kan duren voordat hij een reactie krijgt. Normaal gesproken is dat drie maanden. Maar door de invoering van een nieuw systeem doet de Belastingdienst er nu langer over.

Dat is al vervelend, maar een half jaar later heeft Vittorio nog steeds niets gehoord. Hij belt de Belastingdienst om te vragen hoe dat kan. Een medewerker vertelt hem dat er een typefout in zijn aangifte zit. Vittorio’s geboortedatum staat niet goed op het formulier. Daardoor kan de Belastingdienst de aangifte niet verwerken.

Vittorio denkt bij zichzelf dat de Belastingdienst hem wel even had kunnen waarschuwen. Zo duurt het onnodig lang voordat hij de aanslag krijgt.

Hij zet het foutje meteen recht. En hij schrijft de Belastingdienst dezelfde dag nog een brief. Daarin vraagt hij de dienst om zijn aangifte met spoed te behandelen.

Helaas helpt dat niet: nog een maand later is er nog steeds geen uitsluitsel. Voor Vittorio en zijn broers en zussen duurt het wachten nu te lang. Ze willen de erfenis graag kunnen afwikkelen. En zonder aanslag gaat dat niet.

Vittorio neemt contact met ons op om te vragen hoe hij de vaart erin kan krijgen. Onze medewerker Mohamad belt daarna met de Belastingdienst. Dat helpt gelukkig: ze beloven zo snel mogelijk naar Vittorio’s aangifte te kijken.

En dat doen ze ook. Binnen een week is de aanslag rond. Vittorio is blij dat de Belastingdienst er toch nog spoed achter heeft gezet. En wij zijn blij dat we hem een steuntje in de rug konden geven.

*Gefingeerde naam