N-Korea: bereid problemen met VS op te lossen

„We hadden veel respect voor de inspanningen van president Trump die, anders dan al zijn voorgangers, een historische top tussen Noord-Korea en de VS heeft proberen te bewerkstelligen”, zei de vice-minister in een verklaring die vrijdag naar buiten werd gebracht door het staatspersbureau van het land.

„We laten nogmaals aan de VS weten dat we openstaan om problemen op elke mogelijke manier op te lossen”, liet hij weten. De Amerikaanse president zette donderdag in een brief aan Kim Jong-un een streep door de historische ontmoeting, die op 12 juni zou worden worden gehouden in Singapore.

Volgens Noord-Korea komt de afzegging van Trump niet overeen met „de wens van de wereld.” Een topontmoeting is volgens de verklaring van het Noord-Koreaanse regime noodzakelijk om de ernstige vijandelijke relaties tussen de landen te verbeteren. „De aankondiging dat de top was afgezegd kwam voor ons als een totale verrassing. We kunnen niet anders zeggen dan dat we het heel erg zonde vinden”, zei Kim Kye Gwan.

De VS eisten dat Kim onmiddellijk zijn hele nucleaire wapenarsenaal duurzaam en controleerbaar vernietigt. Noord-Korea zei donderdag met het opblazen van tunnels in Punggye-ri een locatie voor kernproeven te hebben vernietigd. Dat gebeurde in de aanloop naar de inmiddels afgeblazen ontmoeting.