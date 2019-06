Eerste mensen melden zich voor finish Maarten

Naar schatting hebben honderd à tweehonderd mensen zich verzameld op recreatieterrein De Grote Wielen, dat in de buurt ligt van de plek waar de ’echte’ Elfstedentocht altijd eindigt. Van der Weijden wordt opgevangen door genodigden, familie, vrienden en pers op een speciaal terrein bij een restaurant. Voor het toegestroomde publiek is er een apart terrein waar grote schermen zijn opgezet, waarop zij de aankomst kunnen volgen. Dit terrein werd rond 16.00 uur geopend. Wegens de hitte wordt water uitgedeeld.

Van der Weijden wordt nog steeds door heel veel mensen langs het water en op bruggen enthousiast toegejuicht en aangemoedigd. Hij is sinds vrijdag bezig aan zijn monstertocht om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Hoogwaardigheidsbekleders zijn ook op weg om Van der Weijden aan te moedigen en straks te verwelkomen in de Friese hoofdstad. Zo is sportminister Bruno Bruins onderweg en wachten ook de burgemeester en commissaris van de Koning in Friesland, respectievelijk Ferd Crone en Arno Brok, de atleet op.