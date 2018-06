Indonesië verscherpt antiterrorismewetgeving

Het parlement was al sinds begin 2016 bezig met nieuwe wetgeving, maar door de aanslagen op Java is er haast gemaakt. Mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme kunnen veel langer in voorlopige hechtenis worden genomen. Ze kunnen veertien dagen zonder aanklacht worden vastgehouden, aldus de Jakarta Post. Zodra een aanklacht is opgesteld, kunnen ze nog tweehonderd dagen gevangen worden gehouden.

Daarnaast heeft het parlement het juridisch kader geschapen voor een grotere rol voor het leger in de strijd tegen terrorisme. Daarvoor is een speciale organisatie van de militaire inlichtingendienst opgezet.

