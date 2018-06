Vluchtende jongen (16) gewond door sprong van dak

Ⓒ Peter Schoonen

GOUDA - Een zestienjarige jongen die was weggelopen uit een jeugdinstelling is vrijdagochtend vroeg in Gouda tijdens een vlucht voor de politie zwaargewond geraakt bij een sprong van een dak. Hij viel vier verdiepingen naar beneden. Volgens een politiewoordvoerder dacht hij mogelijk dat er nog een dak was waarop hij terecht zou komen, maar dat was niet zo.