Angelique werd jong weduwe: er is weinig geregeld voor ons

"Ik leerde Sander in 2001 kennen en vanaf die tijd waren we ook samen. We trouwden negen jaar later, in 2010. Mijn man was registeraccountant, ik werkte in de kinderopvang. We leefden een gelukkig leventje, met de normale ups and downs. Dacht ik... Want in 2012 stapte mijn man uit het leven. Opeens was ik alleen met ons zoontje Timo van toen net 2 jaar."

"Zijn zelfmoord kwam voor mij totaal onverwacht. Als ik terugkijk vallen er wel wat puzzelstukjes op hun plaats, maar dat kwam pas nadat ik zelf met een professional had gepraat. Hij bleek heel erg met zichzelf in de knoop te hebben gezeten, maar ik had niet door hoe erg het was."

Gelukkig waren Angelique en haar man goed verzekerd. "Godzijdank waren wij goed verzekerd. Mijn man vond een uitvaartverzekering niet nodig, maar ik heb hem bijgeschreven toen we net getrouwd waren. Ik heb een groot deel van onze hypotheek kunnen aflossen met regelingen die wel voor hem getroffen waren, waardoor ik in ons huis kon blijven wonen. Ik had niet geweten hoe ik het had moeten oplossen als ik met mijn peuter op straat had gestaan."

