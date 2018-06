Politie Maleisië vindt tassen met miljoenen

De politie heeft recentelijk onder meer een inval gedaan in het huis van oud-premier Najib Razak. Ook hebben onderzoekers de appartementen doorzocht van kinderen van de politicus. De dochter van de ex-leider bleek 150 handtassen in huis te hebben, die eveneens in beslag zijn genomen.

Elf geldtelmachines

De autoriteiten hadden drie dagen nodig om de in beslag genomen bankbiljetten te tellen. Zo’n 21 medewerkers van de centrale bank en elf geldtelmachines werden ingezet om de klus te klaren. De politie heeft verder een beroep gedaan op experts om de waarde van de aangetroffen luxegoederen vast te stellen.

Staatsfonds

Het is niet bekendgemaakt wie de eigenaar is van het appartement waar de tassen met geld zijn aangetroffen. De woning is in elk geval niet van familieleden van Najib, zei een hoge politiefunctionaris. De oud-premier, die deze maand de verkiezingen verloor, is in verband gebracht met de misstanden rond 1MDB. Uit dat staatsfonds zouden miljarden zijn verdwenen.

Saudische koninklijke familie

Najib moest deze week bij de anticorruptiedienst tekst en uitleg geven over een verdachte overboeking van circa 9 miljoen euro naar zijn bankrekening. Hij kwam jaren geleden al in opspraak toen bleek dat 680 miljoen dollar op zijn rekening was gestort. Hij zei destijds dat het ging om een donatie van een lid van de Saudische koninklijke familie.

