Zonnig Pinksteren valt in het water: code geel wegens onweersbuien en bliksem

De buien trekken van zuid naar noord over het land. Plaatselijk is er kans op wateroverlast, aldus het KNMI. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen last hebben van de neerslag.

De buien doen in de ochtend vooral het zuiden van het land aan, meldt Weeronline. In de middag ontstaan de buien ook in het midden van het land en in de avond komen ze waarschijnlijk pas in het noorden aan, daar kan de regen tot in de nacht naar maandag aanhouden.

Ondanks de regen en het onweer, wordt het wel warm. De temperatuur gaat ’s ochtends in het midden en noorden snel omhoog en rond het middaguur kan het ruim 25 graden worden. In het zuiden wordt het maximaal 19 graden.

Tweede pinksterdag

Maandag, tweede pinksterdag, zijn er opnieuw veel buien en is er ook kans op onweer. Aan zee blijft het overwegend droog en de laat de zon zich af en toe zien. De temperaturen liggen tussen de 16 graden aan zee tot maximaal 22 graden in het zuidoosten, aldus Weeronline.