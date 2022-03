Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman ’Wie heeft Laurens Dassen uit de ballenbak getrokken?’

In een tjokvolle aflevering van de podcast Ongefilterd met Kitty en Elif gaat het over ‘de clusterfuck van deugen’ bij Volt. Kamerlid Nilüfer Gündoğan is door haar eigen partij voor de bus gegooid na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Kan de partij wel uit de voeten met zijn eigen principes? Het is een en al hosanna rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Parlementair verslaggever Elif Isitman ergert zich aan alle Samaritanen die met hun goede daden te koop lopen op social media. En columniste Kitty Herweijer zou graag een huis willen kopen in Amsterdam. Stadsgeograaf Cody Hochstenbach (32) deelt zijn gedachten over wat er mis is met de woningmarkt.