Doden en tientallen gewonden bij treinongeluk VS

Binnenland

Honderden reizigers uit trein bij Lage Zwaluwe gehaald

Bij Lage Zwaluwe in Noord-Brabant zijn vrijdagavond zo’n driehonderd passagiers geëvacueerd uit een gestrande trein. De intercity richting Breda had te kampen met een kapotte bovenleiding die bovenop de trein was beland.