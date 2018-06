Krachtige zon: goed insmeren

Daarvoor waarschuwt Weeronline. De zonkracht loopt uiteen van 6 op de Wadden tot 7 in het zuiden. Dat zal de komende zomermaanden geregeld het geval zijn en rond de langste dag is zelfs zonkracht 8 mogelijk. Dat komt maar zelden voor in Nederland. Vorig jaar kwam het op 11 juni tot een uitzonderlijk hoge zonkracht van 8,7.

Bekijk ook: Kans op uitzonderlijke hittegolf

Lokaal tropisch warm

De temperaturen worden dit weekend, maandag en dinsdag in het binnenland voor veel mensen misschien wel wat te hoog om in de volle zon te zitten. Het kan in het oosten en zuidoosten lokaal tropisch warm worden met maxima van 30 graden. Daarmee komt het tot de eerste lokale tropische dag van 2018.

Ook op de stranden is het dit weekend warm met maxima van 24-28 graden. Maandag en dinsdag kan de wind daar soms van zee waaien, waardoor de temperatuur daalt naar 18-20 graden. Wie verkoeling zoekt in de zee moet rekening houden met koud water van 13-15 graden.

Veel binnenwateren zijn met 17-19 graden al een stuk warmer. Maar na iedere duik is het opnieuw smeren geblazen.

Bekijk ook: Piek hooikoortsperiode in aantocht