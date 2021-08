Aangifte Steven Berghuis om heftige bedreigingen na Ajax-transfer

Dat blijkt uit een brief van de voetballer die zijn management naar de politie heeft gestuurd en die in het bezit is van De Telegraaf. Een deel van de bedreigers heeft het specifiek over 19 december. Dat is niet alleen de dag dat de EK-ganger jarig is, maar ook de dag dat de Klassieker Feyenoord-Ajax in De Kuip op het programma staat.

De Oranje-international wist dat zijn gevoelige transfer van Rotterdam naar Amsterdam zou leiden tot kritiek, maar de berichten die hij kreeg waren zo bedreigend dat zijn management en hij geen andere keus zagen dan naar de politie te stappen.

Steun Ajax

Ajax steunt zijn nieuwe speler volledig in de aangifte. Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt dat ook de landskampioen rekening hield met heftige emoties, maar dat er een grens is gepasseerd. „Er zaten reacties bij die echt veel te ver gaan.” De politie heeft een onderzoek ingesteld.