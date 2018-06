’Amsterdams college gelooft in sprookjes’

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ zo heet het coalitieakkoord. Vanuit de linkse hoek zal men het betitelen als ambitieus vanuit rechts zal het als onrealistisch bestempeld worden.

Als werkelijk alle genoemde punten in het akkoord gerealiseerd worden verandert de hoofdstad van Nederland in de grootse slaapstad van Europa, toeristen worden weggepest, de passagiersterminal verdwijnt naar Beverwijk of IJmuiden, rondvaartboten worden geweerd en met de auto ben je al helemaal niet meer welkom in de stad. Ondernemers in het vastgoed worden in de tang genomen met allerlei beperkende maatregelen.

Maar de rafelranden van de stad worden omarmd, meer broedplaatsen zo nodig met een 24-uursvergunning, meer ruimte voor kunstenaars en uitgeprocedeerde asielzoekers worden ruimhartig opgevangen en beschermd. Zo staat er letterlijk in het coalitieakkoord te lezen dat de politie geen mensen zal oppakken in de opvangcentra.

Verder staan er prachtige volzinnen te lezen in het akkoord over het collectief, bestrijden van ongelijkheid, kansengelijkheid, onderwijs etcetera. Na het lezen kom ik tot de conclusie: Het is een groot sprookjesboek!

Niels J. Kooijman, Amstelveen