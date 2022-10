68-jarige man vermoordt zwangere tiener na seksafspraak: 30 jaar cel

Tijdens het proces werd duidelijk dat de destijds 16-jarige Taylor met Williams had afgesproken. Tiffany zou betaald seks hebben met 68-jarige man. De twee hadden elkaar ontmoet op een datingsite. Taylor was op het moment van het afspraakje zo’n twintig weken zwanger. Na het afspraakje met Williams ontbreekt echter ieder spoor van de tiener.

Wat er precies is gebeurd is nog altijd onduidelijk: Williams claimt dat hij niets met de dood van Taylor te maken heeft.

Bloedneus

Tijdens het onderzoek naar de verdwijning werd het bloed gevonden van Taylor in de auto van Williams. Volgens de aanklager is dat een duidelijk bewijs dat Taylor ofwel in de auto is gedood óf ernstig gewond was, wat tot haar dood heeft geleid.

De advocaat van Williams claimt echter dat het bloed van Taylor in zijn auto terecht is gekomen, omdat Taylor een bloedneus had toen ze in de auto stapte.

Williams legde verschillende verklaringen af over waar hij het meisje zou hebben afgezet.

Lichaam

Het lichaam van Taylor is nooit teruggevonden. „Ik verwacht niet dat je een greintje fatsoen hebt, dat nodig is om te onthullen waar je het lichaam van Taylor hebt weggegooid, en daarmee haar familie de kans geeft om haar een fatsoenlijke begrafenis te geven”, zei de rechter daarover.

De moeder van Taylor hoopt dat Williams ooit nog openheid geeft in de wat er precies gebeurd is. „Ik wacht nu al zeven jaar, ik wil niet nog eens zeven jaren wachten zonder te weten waar mijn dochter is.”

De 68-jarige Williams moet ten minste 30 jaar de cel in, voordat hij kans krijgt op een vervroegde vrijlating. Gezien zijn leeftijd „mag je verwachten in de gevangenis te sterven”, aldus de rechter.

Het is niet de eerste keer dat Williams wordt veroordeeld. In de jaren zeventig vermoorde hij al een oudere vrouw in haar woning.