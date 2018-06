Debatcentrum beklad: ’F*ck FVD’

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Robby Hiel

Amsterdam - Het debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag beklad met knalroze verf. Op de deuren stond ’Fuck FVD’ en ’Geen fascisme’ gekalkt. Ook zijn er ramen ingegooid. Wie erachter zit, is niet duidelijk. „Er heeft nog niemand zijn vinger opgestoken”, zegt een woordvoerster.