Krokodillentranen helpen stationterrorist Jawed S. niet

Het Hof vindt de spijtbetuiging van de terrorist niet geloofwaardig, maar de straf voor Jawed S. valt een jaar en acht maanden lager uit dan vorig jaar voor de rechtbank. Jawed wordt in hoger beroep vrijgesproken van het bedreigen van de agenten die de aanslagplegers neerschoten. Daarvoor is te weinig bewijs. Ook merkt het Hof op dat Jawed pas 19 was toen hij toesloeg. Het Hof kiest vooral voor een lagere straf omdat in vergelijkbare zaken ’de straffen vaak flink lager zijn’.

Asielzoeker Jawed S. reisde in augustus 2018 speciaal naar Nederland omdat hij een daad wilde stellen tegen een aangekondigde cartoonwedstrijd van Geert Wilders. Camera’s legden de fatale negen seconden in de stationshal vast. Jawed haalde een groot jachtmes uit zijn rugzak, deed een stap naar voren en stak bij de informatiebalie het eerste slachtoffer met grote kracht in zijn ruggengraat. Direct daarna haalde hij uit naar de tweede man, die wegrende met een slagaderlijke bloeding. Jawed ging achter hem aan.

Direct na de aanval schoten politiemannen, die de Afghaan al in de gaten hielden, met twee kogels tegen de grond. Jawed verklaarde later dat hij ook de agenten iets zou hebben aangedaan ’als ik de kans had gehad’.

„De beelden geven blijk van de lafheid van de daad”, aldus het Hof. „Na wat geaarzel slaat hij pas toe als de slachtoffers met hun rug naar hem toestaan.”

De toeristen waren in Nederland op doorreis uit Duitsland. Een vrouw van een van de slachtoffers zag hoe Jawed opeens een mes trok, ze wilde nog een waterfles als verdedigingswapen gebruiken maar toen had hij al gestoken. Ze kreeg later een miskraam als gevolg van de schokkende gebeurtenis.

Agenten hadden Jawed S. al in de smiezen en konden hem binnen 9 seconden uitschakelen. Ⓒ Tjande de Jong

„Veel reizigers en NS-personeel waren getuige”, zegt het Hof. „Veel van hen zijn in hevige paniek het station uitgerend. De actie is voortijdig beëindigd door het snelle en kordate optreden van de politie. De agressie waarmee de verdachte stak, doet vermoeden dat het niet bij twee slachtoffers was gebleven als hij niet was gestopt.”

Jawed S. zei tijdens de eerste zittingsdag van het hoger beroep dat de hartverscheurende verhalen van de slachtoffers hem ’aan het denken’ hadden gezet. Tot dan toe had hij nooit een spoor van spijt getoond, sterker nog: hij benadrukte herhaaldelijk dat hij het zo weer zou doen als een ’varken’ als Wilders opnieuw zijn Mohammed zou schofferen. „Als jullie doorgaan de profeet te beledigen, zullen jullie janken.” Hij was blijkbaar niet de enige die zo dacht: volgens Jaweds vader was hun hele dorp in Afghanistan trots op wat Jawed had gedaan.

Het Hof gelooft niets van de excuses. „Verdachte zegt dat hij nu snapt welke pijn hij de Amerikanen heeft aangedaan. Hij is tot het inzicht gekomen dat hij Wilders alleen maar in de kaart speelt. Deze spijtbetuigingen leveren de verdachte echter niets op. De emotieloze wijze waarop hij die opdreunde, maakte het niet invoelbaar. De indruk is dat hij dit zegt om een lagere straf te krijgen. Daarbij spreekt boekdelen dat de verdachte in zijn laatste woord helemaal niet meer sprak over spijt.” Toen begon hij opnieuw over het beledigen van de profeet.

Voor de rechtbank kreeg de Afghaan vorig jaar oktober 26 jaar en acht maanden gevangenisstraf voor twee keer poging moord met terroristisch oogmerk plus het bedreigen van drie agenten. Hij ging zelf in beroep omdat hij die straf te hoog vond.

De slachtoffers krijgen een schadevergoeding. De man die een dwarslaesie en nog veel meer lichameleijke ellende opliep, krijgt 2,8 miljoen euro. Omdat Jawed niets heeft, betaalt de Nederlandse staat de claim. Het andere slachtoffer, die een hardnekkige zenuwbeschadiging in zijn arm opliep, krijgt circa 22.000 euro. De vrouw die het zag gebeuren diende ook een schadeclaim in, maar die is afgewezen. Het Hof ziet te weinig bewijs dat haar miskraam is veroorzaakt door de aanslag.

De aanslag op Amsterdam CS was de eerste jihadistische aanslag met slachtoffers sinds de moord op Theo van Gogh in 2004.