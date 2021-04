ME in actie in drukke steden, honderd coronaboetes in Breda

De Mobiele Eenheid (ME) van de politie heeft ingegrepen in de Torenstraat in Breda vanwege de drukte. Een persoon werd aangehouden vanwege geweld tegen een agent te paard. De politie schreef in de straat zestig boetes uit vanwege het overtreden van de coronaregels.

In het Bredase Wilhelminapark heeft de politie ook een aanhouding verricht en veertig boetes uitgeschreven. Ook daar werden de regels niet nageleefd. Eerder ontruimde de ME het Valkenbergpark al.

Vechtpartijen Amsterdam

In de Westerstraat in Amsterdam treedt de Mobiele Eenheid (ME) van de politie op om honderden aanwezigen weg te sturen. Er zijn vechtpartijen uitgebroken en mensen houden zich niet aan de coronaregels.

Ook zijn er mensen agressief tegen handhavers, aldus een woordvoerster van burgemeester Femke Halsema. De burgemeester vraagt iedereen naar huis te gaan „en de stad netjes achter te laten.”

Een deel van het Vondelpark moest in de middag worden ontruimd omdat daar honderden mensen feestvierden. Ook op veel andere plaatsen was het erg druk. Op sommige bruggen bij de Prinsengracht was er bijna geen doorkomen aan. Veel mensen leken feest te vieren alsof het een gewone Koningsdag was. Ook op het water was het aardig druk met bootjes.

Arnhem

Burgemeester Ahmed Marcouch wilde bij een aangekondigde demonstratie tegen het coronabeleid maximaal 500 betogers toelaten, maar dat werden er uiteindelijk 2000. Ze hielden een mars door het centrum van de Gelderse stad. Het bleef aanvankelijk rustig. Vijf mensen zijn uiteindelijk aangehouden voor het beledigen van een agent en een persoon voor openlijke geweldpleging.

Marcouch vaardigde eerder op de dag een noodverordening uit tot 22.00 uur, vanwege de vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde op verschillende plekken in de stad. De gemeente had aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem wilden komen voor een treffen met de harde kern van Vitesse. Volgens een woordvoerster van de gemeente heeft de politie gedurende de dag een aantal voetbalsupporters tegengehouden die het centrum in wilden.

Friesland

In de Prinsentuin in het Friese Leeuwarden keerde een groep jongeren zich tegen de politie toen die een arrestatie aan het verrichten waren. Meerdere eenheden van de politie waaronder een hondengeleider kwamen daarop ter plaatse. Omdat de sfeer agressief werd, heeft de politie zich volgens een fotograaf ter plaatse teruggetrokken.

Ook in Eindhoven, waar de Oranjes op bezoek waren, werden mensen aangehouden. De politie heeft meerdere arrestaties gedaan op het Ketelhuisplein in Eindhoven. Ze wilden volgens handhavers niet vertrekken. Een ME-linie heeft iedereen verwijderd.