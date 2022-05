Politie mag preventief fouilleren rond ArenA en Leidseplein

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft dat besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Ze houden rekening met groepen supporters die naar de binnenstad en het gebied rond de ArenA zullen gaan, waarbij de kans bestaat op grote openbare ordeverstoringen.

Bekijk ook: Brian Brobbey kan misschien toch spelen in kampioensduel Ajax

„De politie houdt de situatie in de hele stad nauwlettend in de gaten en is voorbereid op verschillende scenario’s”, aldus de gemeente.

Ajax speelt woensdagavond de kampioenswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Heerenveen. Als de Amsterdammers de 36e landstitel in de wacht slepen, volgt na de wedstrijd direct een huldiging in het stadion. Dat de huldiging niet in de openbare ruimte plaatsvindt vanwege een tekort aan beveiligers, leidde de afgelopen dagen tot veel ophef. Halsema zei te zijn bedolven onder bedreigingen en gescheld. Of ze daarvan aangifte gaat doen wordt nog bekeken, zei haar woordvoerder.