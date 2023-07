Tien doden bij drie schietpartijen: vuurwapengeweld in VS laait op voor nationale feestdag

De uitspraken van Biden volgden op schietpartijen in Philadelphia, Baltimore and Fort Worth. Daarbij kwamen in totaal zeker tien mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. In Fort Worth begon iemand te schieten na een festival om Onafhankelijkheidsdag te vieren. Er vielen volgens de plaatselijke autoriteiten zeker drie doden en acht gewonden.

Philadelphia

In Philadelphia zijn vijf personen doodgeschoten. Agenten arresteerden na een achtervolging een zwaarbewapende verdachte. Die had een kogelwerend vest aan en beschikte over een aanvalsgeweer van het type AR-15. De autoriteiten tasten in het duister over het motief van de vermeende schutter. Die lijkt willekeurig mensen onder vuur te hebben genomen.

Baltimore

Ook over de toedracht van een dodelijke schietpartij in Baltimore bestaat onduidelijkheid. Daar vielen zeker twee doden en raakten 28 mensen gewond toen het vuur werd geopend tijdens een drukbezocht buurtfeest. Veel slachtoffers waren volgens Amerikaanse media minderjarig. De jongste gewonden waren 13 jaar.

President Biden pleitte in zijn reactie voor het verbieden van aanvalsgeweren en andere maatregelen, zoals beter onderzoek naar de achtergrond van mensen die vuurwapens kopen. Hij riep de Republikeinen op te onderhandelen over hervormingen om vuurwapengeweld terug te dringen.