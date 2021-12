Online gokken en buitenlandse tripjes kosten man in bijstand 5000 euro

De man in kwestie ontvangt al sinds 2013 bijstand. In 2017 ontving het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) een anonieme tip over de man. Hij zou nog bij zijn ouders wonen en regelmatig naar het buitenland reizen. Een onderzoek door een sociale rechercheur wees uit dat de man niet alleen buitenlandse tripjes maakte, maar ook nog bijverdiensten had uit online pokeren.

Stempels in paspoort

Het college van burgemeesters en wethouders wist door middel van stempels in het paspoort en bankafschriften aan te tonen dat de man langer dan 28 dagen in het buitenland verbleef.

Daarop besloot de gemeente Bergen, die de bijstandsuitkering betaalt, geld terug te vorderen. De maanden dat de man in het buitenland verbleef, moesten terugbetaald worden en de opbrengsten uit het gokken werden als inkomen aangemerkt. Dat betekende dat de gemeente een bedrag van ruim 5000 euro terugvorderde van de man.

De man was het daar niet mee eens en vocht tot aan de Centrale raad van beroep, de hoogste rechter in dergelijke zaken. Die besliste vorige week dat de gemeente volledig in haar recht stond en voldoende bewijs had aangeleverd.