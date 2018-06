Meisje (16) neergestoken op school Breda

Ⓒ Perry Roovers

BREDA - Op het terrein van het Radius College aan de Terheijdenseweg in Breda is vrijdagochtend een zestienjarig meisje gewond geraakt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. De vermoedelijke dader, een achttienjarige man, is op de vlucht geslagen. Onze verslaggever is ter plaatse.