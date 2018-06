Drie doden bij verkeersongeluk Den Helder

De politie werkt samen met de Duitse collega’s om de identiteit van de inzittenden van de auto met het Duitse kenteken vast te stellen. Onderzoek moet uitwijzen wat zich precies heeft afgespeeld op de tweebaansweg.

Frontale botsing

Kort na 10.00 uur kreeg de politie melding van de aanrijding. Ter plaatse bleek een zwarte personenauto (met Duitse kentekenplaten) frontaal op een personenauto uit tegenovergestelde richting te zijn gereden.

In de uit Duitsland afkomstige auto zaten twee dodelijke slachtoffers, in de andere auto zat het derde slachtoffer. Bij de aanrijding zijn geen andere personen of voertuigen betrokken.

’Auto reed op verkeerde weghelft’

Een vrachtwagenchauffeur die achter een van de auto’s reed, vertelt tegenover het Noordhollands Dagblad dat de auto met het Duitse kenteken op de verkeerde weghelft raakte.

De weg was in beide richtingen afgesloten tot 13.00 uur in verband met een technisch sporenonderzoek. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet.