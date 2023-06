Premium Het beste van De Telegraaf

Wagnerbaas weigert Poetins voorschrift: gaat Prigozjin strijd aan met het Kremlin?

Prigozjin weigert zijn manschappen aan het reguliere leger te verbinden. Ⓒ ANP/AFP

Amsterdam - De Russische legertop had het al zwaar te verduren, maar nu gaat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zelfs de confrontatie aan met opperbevelhebber Vladimir Poetin. De ’scheidsrechter’ in het Kremlin lijkt nu kant te kiezen in de slepende strijd tussen Prigozjin en de reguliere legerleiding. Er is maar één vraag: waar is Poetin?