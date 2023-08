Turks-Nederlandse vrouw (42) in Turkije opgepakt om ’beledigen president Erdogan’

De vrouw die op vakantie is aan de Turkse zuidkust, werd in een café in de badplaats Antalya met een mobiele telefoon gefilmd. Op de beelden is te zien en te horen dat zij president Erdogan en de bestuurders van het land bekritiseert. Op het filmpje, dat rondgaat op Turkse media, hoor je de vrouw en de vrouwen die haar aan het filmen zijn. Af en toe valt het geluid weg waardoor maar ten dele te horen is wat de aangehouden vrouw precies zegt. De vrouwen die haar filmen reageren in het filmpje: „Ben je gek geworden? Wat gaat het jou aan. Ga dan weg hier. Wie ben jij om zo te schelden op de mensen in Turkije? Kijk naar de grond, dit is de Republiek Turkije.”

Nadat er bij de Turkse politie melding werd gemaakt van de beelden, is besloten de vrouw arresteren op verdenking van het beledigen van de Turkse president.