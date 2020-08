Baasje dumpt labrador en gaat er snel vandoor

Het waren de beveiligingscamera’s van Brandon Price die de hartverscheurende scène vastlegden. „We hebben veel voorbij zien komen via onze camera’s en dit is iets wat we nooit verwachtten of wilden gaan zien.”

De Canadees en zijn vriendin hebben de hond, genaamd Henry, naar een asiel gebracht, zo vertelt hij aan Bored Panda. „Deze beelden laten zien dat iemand gewoon hun familiehond van 13 jaar ergens in een willekeurig gebied kan droppen en weg kan rijden alsof er niets aan de hand is. Het is bizar.”

Het asiel laat op Facebook weten dat ze waarschijnlijk de identiteit van de vrouw achterhaald hebben. Deze informatie hebben ze gedeeld met de politie. Henry wacht intussen op een nieuw baasje.