Minder dan 5000 stappen per dag genoeg om fit en gezond te blijven

Uit een analyse van 226.000 mensen over de hele wereld kwam een getal van 4000 stappen naar voren. Het risico op vroegtijdig overlijden door welke oorzaak dan ook werd met dit aantal al verminderd. Iets meer dan 2300 stappen is zelfs al voordelig voor je hart- en bloedvaten. Echter is het wel zo: hoe meer je beweegt, hoe meer gezondheidsvoordelen.

Elke 1000 stappen die je boven de 4000 zet, vermindert namelijk het risico op vroegtijdig overlijden met 15 procent tot 20.000 stappen. De gezondheidsvoordelen die het wandelen oplevert, zijn volgens het onderzoek van toepassing op beide geslachten en alle leeftijden, ongeacht de woonplaats van deze mensen. De grootste voordelen werden dan weer wel gezien bij 60-minners.

3,2 miljoen sterfgevallen

Onvoldoende lichaamsbeweging is jaarlijks goed voor 3,2 miljoen sterfgevallen. Daarmee is het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de vierde meest voorkomende doodsoorzaak ter wereld. Wandelen wordt daarom aangeraden, omdat het „weinig impact heeft en gemakkelijk is voor gewrichten en spieren”.