60 kilo coke gevonden tussen lading appels

ROTTERDAM - In een koelpakhuis heeft de douane vrijdag 60 kilo cocaïne gevonden tussen een lading appels. De drugs zaten in twee tassen, die bovenop het fruit lagen. De container met appels kwam uit Chili, werd gelost in Rotterdam en had als eindbestemming een bedrijf in Frankrijk.