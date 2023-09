Aziatische hoornaar ook in Friesland, nesten verwijderd

LEEUWARDEN - De Aziatische hoornaar is ook in Friesland gesignaleerd. Deze grote, bijna helemaal zwarte wesp is schadelijk voor bijen en andere insecten en moet volgens EU-regels worden bestreden. Twee nesten van de invasieve exoot zijn deze week verwijderd in de plaats Jubbega, laat de provincie Friesland weten.

Stichting platform Stop invasieve exoten meldde eind mei dat de Aziatische hoornaar oprukt naar het noorden van Nederland. Alleen vanuit Groningen en Friesland waren toen nog geen meldingen geweest over het beestje. De nesten in Friesland werden eind vorige week gemeld door bewoners die de wespen in hun tuin hadden ontdekt. Controle wees uit dat het inderdaad ging om de Aziatische hoornaar. Specialisten hebben beide nesten verwijderd en het complete volk inclusief koningin uitgeroeid. De Aziatische hoornaar eet onder meer bijen, vliegen, rupsen en vlinders en vormt daarom een bedreiging voor de biodiversiteit. Het insect lijkt op de Europese hoornaar, maar is iets kleiner. Koninginnen worden maximaal 3 centimeter groot, de werksters een kleine 2,5 centimeter. De soort heeft in België, Frankrijk en Noord-Spanje voet aan de grond gekregen. In Nederland wordt de Aziatische hoornaar steeds vaker gezien, vooral onder de grote rivieren. Om vestiging tegen te gaan moeten nesten snel worden verwijderd. Bekijk ook: Wandelaar gereanimeerd na aanval door hoornaars, twee anderen naar ziekenhuis: ’Zeer zeldzaam’ Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.